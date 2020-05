Napoli, due cessioni (quasi) certe per arrivare a Immobile: il bomber non è solo un sogno

Negli ultimi giorni il nome di Ciro Immobile viene sempre più spesso accostato al Napoli. L’attaccante, in questa stagione, prima dello stop a causa del Coronavirus, solo in campionato ha realizzato ben 27 goal. Una media impressionante. Il bomber, alla Lazio, sembra avere trovato la fiducia dell’ambiente, componente questa fondamentale per esprimersi ad ottimi livelli. Claudio Lotito sarebbe ben felice di tenere l’ex Torino ancora per diversi anni, ma potrebbe capitolare qualora gli arrivasse… continua a leggere sul sito di riferimento