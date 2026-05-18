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Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia

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(Adnkronos) – Giallo nel Napoletano, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta in un cantiere di viale Italia, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola dopo la segnalazione della presenza di due corpi senza vita. 

Secondo una prima ricostruzione investigativa, le vittime sarebbero precipitate da due diversi vani ascensore del palazzo in costruzione, finendo nel piano seminterrato dell’edificio. Le donne non sono state ancora identificate e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell’accaduto. 

Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici all’interno del cantiere. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di altro. 

L’area è stata transennata per consentire tutti gli accertamenti del caso, mentre proseguono le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria. 

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