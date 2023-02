Napoli – Due giovani artisti realizzano quadri sui costumi da bagno

Il made in Naples, da sempre invidiato nel mondo, si fonde con l’arte.

Due giovani Partenopei, in arte “Gota Blanca” lanciano la nuova capsule collection di costumi da bagno dipinti e realizzati a mano.

Il mare e l’arte hanno sempre accomunato SULA e ALESSANDRO, due artisti che nella vita hanno anche legato per amore, hanno puntato su un prodotto esclusivo e artigianale 100% Made in Italy, frutto di una filosofia artistica e qualitativa attenta a seguire ogni fase di lavorazione e di produzione, per offrire al mercato un prodotto diverso e allo stesso tempo, esclusivo.

I materiali utilizzati, spesso provengono da tessuti ecosostenibili, le vernici usate sono anallergiche, atossiche e di base ad acqua.

Una volta dipinti a mano, vengono poi sottoposti a tecniche di fissaggio, creando così vere e proprie “opere d’arte da indossare”.

I costumi realizzati sono a tiratura limitata e possono combinarsi tra loro.

Sono già un “must have” per le influencers e sulle spiagge da “vip” sono spesso indossati da volti noti del jet set.

Ancora una volta Napoli porta in giro per il mondo la sua manualità, l’estro, l’arte e tutto quello che può rendere “esclusivo” un prodotto.











https://www.instagram.com/gotablancabeachwear/

