Napoli, è fatta per il rinnovo di un “titolarissimo”: niente da fare per una big di Serie A

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la fiducia che il tecnico Gennaro Gattuso ha dimostrato nei suoi confronti abbia contribuito in modo determinante al rinnovo di Piotr Zielisnki. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli e l’entourage del polacco sono davvero molto vicini alla firma per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2021 fino al 2025, allungando cosi di quattro anni con anche un’ opzione per un quinto. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime due… continua a leggere sul sito di riferimento