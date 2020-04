Napoli, ecco il report del comune sul covid-19 in città

Come tutti i comuni, anche quello di Napoli, aggiorna quotidianamente la situazione dei contagi e dei ricoveri per il covid-19.

Ad oggi, 6 aprile, il comune di Napoli conta 679 contagi, solo 8 in più da ieri, domenica 5 aprile. Gli asintomatici positivi sono 106, in ospedale ci sono 162 ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva (nessun incremento in 24 ore). In isolamento domiciliare ci sono 472 cittadini. Clinicamente guariti risultano 80 persone, 8 sono i guariti che hanno ricevuto anche il secondo test di verifica.