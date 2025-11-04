napoli-eintracht-francoforte:-orario-oggi,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) – Napoli in campo oggi al Maradona contro l’Eintracht Francoforte – in diretta tv e streaming- per la quarta giornata della Champions League. Gli azzurri, reduci dalla pesantissima sconfitta contro il Psv Eindhoven, nella gara del 4 novembre 2025 in programma alle 18.45 vanno a caccia della seconda vittoria nel torneo. I campioni d’Italia hanno 3 punti, proprio come i tedeschi.

NAPOLI – (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. All. Toppmoller.

“Vincendo possiamo rimettere in sesto la classifica della Champions League, anche se sappiamo che avremo di fonte un’avversaria forte”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. “Non penso che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga, il livello è uguale -prosegue il tecnico salentino-. A volte devi affrontare partite importanti facendo meno rotazioni. In questo momento fuori portata è la Premier League per via di tantissime cose. Dalla potenza economica, alle infrastrutture, hanno avuto una crescita enorme. Alla Germania possiamo invidiare che fanno meno partite in campionato, è un vantaggio, così come la lunga sosta invernale. Il Bayern Monaco fa un torneo a parte, per il resto ci sono squadre del nostro livello”.

La sfida Napoli-Eintracht Francoforte, con calcio d’inizio alle 18.45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). In streaming, per gli abbonati, il match sarà disponibile su SkyGo e su Now.