Napoli, Elmas alla riscossa: pronto per una maglia da titolare col Rijeka

Il centrocampista macedone è stato fuori un mese a causa del Covid. È tornato in campo domenica contro il Sassuolo, ma in Europa League potrebbe giocare dal 1′ minuto

