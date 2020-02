​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Sono bastate tre vittorie al ​Napoli per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e credere nuovamente nella rincorsa all’Europa, che non appare così insidiosa come poteva essere qualche mese fa, quando un vero e proprio terremoto in casa azzurra ha rischiato di compromettere un’intera stagione. Lazio in Coppa Italia, Juventus e Sampdoria in campionato. E ora c’è il Lecce,…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, entusiasmo per l’Europa: già venduti oltre 30mila biglietti per il Lecce proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento