Napoli, Fabian Ruiz come Allan? De Laurentiis vuole accontentare Gattuso, ma corre un grosso rischio

L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus non è ancora terminata. Ogni giorno si contano centinaia di morti e la ripresa del campionato non appare così certa, non in tempi brevissimi almeno. Il ​Napoli tuttavia non è fermo. La dirigenza azzurra sta lavorando ai rinnovi. Gennaro Gattuso ha chiesto esplicitamente a Giuntoli e De Laurentiis di tenere Fabian Ruiz, elemento considerato imprescindibile per la mediana del club partenopeo. Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato il suo contratto con… continua a leggere sul sito di riferimento