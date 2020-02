Napoli femminile, Gelmetti: “Siamo le favorite per la promozione in A. Insigne il mio preferito”

Nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Martina Gelmetti, attaccante del Napoli femminile.

LE PAROLE DELLA GELMETTI

SULLA SUA STAGIONE

“Sono ferma ad 8 gol ma voglio superare i 13 della scorsa stagione. Serie A? Diciamo che ce l’abbiamo in mano dall’inizio del campionato, siamo partite favorite ma c’è da lottare. A Casamarciano vengono a seguirci forse 100 persone, abbiamo il sogno di giocare al Collana. Napoli? Mi ha fatta innamorare dal primo giorno, sto bene fuori casa. Vorrei rimanere qui ancora a lungo, se arriva la promozione in A sicuramente non me la farò scappare”.

I TUOI PREFERITI DEL NAPOLI

“Mertens e Insigne, sono quelli più vicini al mio gioco, anche se preferisco fare gli assist rispetto ai gol. Il Napoli è una squadra molto veloce, devono tornare a giocare senza pensieri. San Paolo? Non seguo molto i ragazzi, come qualsiasi altro sport, li seguo dalla TV. La mia calciatrice preferita era Melania Gabbiadini, che non gioca più, adesso direi Tatiana Bonetti”.

