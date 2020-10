Sconfitta per 3-0 a tavolino per il Napoli femminile. E’ la sanzione inflitta dal giudice sportivo alla squadra nel match casalingo di Serie A contro l’Inter. Il club partenopeo è stato punito perché “non ha inserito nella distinta di gara né era presente in panchina il medico sociale”, come si legge nelle motivazioni (Adnkronos).

