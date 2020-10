Napoli femminile, una giocatrice è positiva al Covid-19: intera squadra in isolamento

Il Napoli femminile ha iniziato il suo campionato con molte sconfitte ed un solo pareggio, ma la squadra sembra essere di buone doti e qualità (anche umanamente parlando) e non merita quel tipo di posizionamento. Emblematica la partita di qualche settimana fa contro la Florentia, squadra molto forte, tenuta in bilico fino agli ultimi secondi. L’allenatore Marino si è detto soddisfatto del percorso della sua squadra e sta cercando la quadra giusta per riuscire a tirare fuori qualche punticino dal cilindro. Nel frattempo, anche la situazione Covid-19 non aiuta. Arriva oggi la notizia di una positività tra le fila della squadra femminile.

Napoli femminile, una calciatrice è positiva al Covid-19

Il Napoli Femminile rende nota attraverso i propri canali ufficiali la positività di un membro del gruppo squadra. Si tratta di una calciatrice: per cui ora l’intero gruppo andrà in isolamento fiduciario. Ogni allenamento e attività sportiva è totalmente sospesa al momento. Nella giornata di lunedì i componenti del gruppo squadra si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi per avere la certezza che non sia diffuso il contagio e creato un vero e proprio focolaio all’interno del club.

