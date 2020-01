Napoli – Fiorentina 0-1, Chiesa sblocca il match: dormita della difesa azzurra | VIDEO

Al San Paolo di Fuorigrotta va in scena Napoli-Fiorentina. Il match, il primo del girone di ritorno del campionato di Serie A, chiude gli anticipi del sabato. La Lazio di Inzaghi, nella partita delle 15.00, ha travolto la Sampdoria per 5 ad 1. Uno straripante Immobile ha siglato ben 4 delle 5 reti dei biancocelesti portandosi a quota 23 gol in 19 presenze. Alle 18.00, invece, il Sassuolo ha vinto in casa contro il Torino di Mazzarri.

La squadra di Gennaro Gattuso, in questo momento, ha bisogno di punti per ripartire. In classifica, infatti, la situazione non è delle più floride. I 24 punti relegano gli azzurri all’undicesimo posto, una zona nella quale non si vedeva il club di De Laurentiis da diversi anni. Al San Paolo, però, arriva un’altra squadra che ha bisogno di punti: la Fiorentina di Iachini.

NAPOLI – FIORENTINA, CHIESA SBLOCCA IL MATCH

Sugli sviluppi di un’azione prolungata da parte della Fiorentina è Federico Chiesa a sbloccare il match. L’attaccante della squadra viola, infatti, ha trasformato dopo uno stop in area. La difesa di Gattuso non è stata lesta nell’opporsi ed in una frazione di secondo ha fermato la palla di sinistro e tirato con la punta del sinistro. Il portiere degli azzurri, David Ospina, non ha potuto nulla sulla conclusione dell’avversario.

