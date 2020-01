Napoli Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna Milik in attacco. Luperto in difesa

Comincia il girone di andata di questa stagione di Serie A. Il Napoli riparte dal match contro la Fiorentina con ancora fresco il ricordo dell’andata. In quella occasione, la compagine partenopea si è imposta con uno scoppiettante 4-3. Oggi la situazione è molto più complessa per gli uomini di Gattuso in quanto la squadra sta occupando la parte destra della classifica e viene da una scia di insuccessi.

Le formazioni ufficiali

C’è bisogno di cambiare rotta ed importante sarà ripartire proprio dal San Paolo. Ovvero dal luogo dopo il successo manca da troppo tempo. Si dovrà ricominciare dal match con la Fiorentina in programma a partire dalle 20.45. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto, Allan, Fabian, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuo

FIORENTINA: in attesa

