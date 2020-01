Napoli Fiorentina, prime immagini dal San Paolo: spunta la maglia di Lobotka

C’è attesa per conoscere le scelte del tecnico Gattuso in occasione di Napoli Fiorentina, match valido per la prima giornata del girone di andata. Un match che andrà in scena a partire dalle 20.45 tra le mura del San Paolo. Atessa per scoprire, in particolare, se ci sarà già spazio in campo per la neo coppia di acquisti formata da Lobotka e Demme o se dovranno assistere al match dalla panchina.

Il tweet

Intanto, però, il Napoli prova a riscaldare gli animi gelati soprattutto dopo gli ultimi risultati maturati in campionato. Attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, la società ha pubblicato una foto della maglia azzurra numero 68. La maglia è proprio quella di Lobotka.

