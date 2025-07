Napoli Fringe Festival, le arti abbracciano tutta la città: 16 eventi per la sessione estiva

Napoli 15 luglio 2025 – Dopo il debutto di successo con i dialoghi del filosofo Massimo Cacciari e il suggestivo “Opera in transizione” di Mimmo Borrelli, dal 16 luglio riparte il Napoli Fringe Festival con 16 eventi estivi che trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso, vero cuore del programma Napoli 2500, che celebra i 2500 anni di Neapolis e la sua lunga storia, con un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli e iniziative culturali pensate per raccontare un’identità profonda, intrecciando passato, presente e futuro. Un festival, come voluto dal sindaco Manfredi, pensato per far parlare i luoghi di Napoli, dal centro alla periferia, in un costante dialogo tra loro: teatri, fondazioni, ma anche parchi archeologici, il Real Albergo dei Poveri, Palazzo Venezia, il carcere di Secondigliano, solo per citarne alcuni.

Il Napoli Fringe Festival si distingue come una manifestazione multidisciplinare di arti performative, ispirata al modello del Fringe di Edimburgo e realizzata in partnership con i festival di Milano e Torino. La rassegna è pensata per accendere ogni angolo di Napoli attraverso le molteplici sfumature dell’arte, con il coinvolgimento degli operatori culturali del territorio e non solo, con laboratori artistici che verranno restituiti alla città con una partecipazione sempre libera.

“Il festival entra nel vivo in questa prima sessione estiva – dice Laura Valente, direttrice artistica del Fringe – mostrando tutte le sue sfaccettature senza tralasciare alcuna forma di espressione: danza, teatro, performance visive. Un palcoscenico diffuso, con i nostri talenti, le nostre eccellenze a dar vita a produzioni originali e appositamente create per il Fringe. Sono loro la nostra scommessa, il nostro futuro”.

Il 16 luglio la ripresa del Fringe con i primi due eventi distinti: “Razze di mare”, il racconto delle opere degli artisti presenti negli spazi della stazione Toledo, a partire da Oliviero Toscani, e “‘A Risa – Ria Rosa e Farfariello” (presso la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce) gioco teatrale che unisce varietà, divertimento, impegno e cultura napoletana.

Gli eventi del 16 luglio:

16, 17 e 18 luglio | dalle 18.00SITE SPECIFICRAZZE DI MARE

| Ingresso dall’uscita Montecalvario (Fermata Toledo – Linea 1), Vico Lungo Montecalvario, 3 |

A cura di Franco Silvestro e Susanna Sastro

Mare che unisce e non divide. Giovani performer del Centro Nazionale di Produzione della Danza – Körper racconteranno le opere degli artisti presenti negli spazi della stazione Toledo, partendo da Razze umane di Oliviero Toscani. Lo spettacolo è offerto a tutti i passanti in transito nella stazione in possesso di un titolo di viaggio valido.

Produzione Körper per Napoli 2500Info: info@korper.it

16 luglio | ore 20.30SUITE‘A RISA – RIA ROSA E FARFARIELLO

| Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce – Vico Croce S. Agostino alla Zecca, Napoli – Ingresso da via Forcella |

Ispirato alla vita di Ria Rosa e Farfariello, un viaggio per mare da Napoli e New York. Una cantante, uno showman. Quando i migranti eravamo noi.Regia di Rosario Sparno, con Antonella Romano e le musiche dal vivo di Giosi Cincotti.Produzione Casa del Contemporaneo per Napoli 2500Info: info@casadelcontemporaneo.itPrenotazioni: via WhatsApp al numero 345 467 9142

Gli altri eventi di luglio

17 luglio | ore 20.30VILLAGE OFFTHE CITY SONG NAPOLI SESSIONS| Fondazione Banco di Napoli Palazzo Ricca – Via dei Tribunali, 213 |Un viaggio musicale e visivo nella Napoli contemporanea, in collaborazione con il governo belga, curato da Thomas Noël e Mimmo Maglionico.Insert visivi di Sammy Van Cauteren e Silvio Siciliano.Produzione Performing Art Campania in collaborazione con il Governo Belga per Napoli 2500 Info e prenotazioni: performinartcampania@gmail.com

17 luglio | ore 21.30VILLAGE OFFBECOMING NAPULITAN| Cavea di Piazza Garibaldi |Musica e cittadinanza attiva si incontrano in un concerto performativo con Tartaglia Aneuro e la band ambientalista Capone & BungtBangt. Un racconto sonoro di convivenza e trasformazione, per dar voce alle anime diverse di Piazza Garibaldi, tra identità, passione e futuro condiviso. Una serata per immaginare insieme una Napoli partecipata e plurale, attraverso ritmi urbani e umani che uniscono.Produzione Dedalus Cooperativa Sociale per Napoli 2500Info e prenotazioni: officinegomitoli@coopdedalus.org

18 luglio | dalle ore 18.00 alle ore 21.00 *partenze ore 18.00 – 19.00 – 20.00 max 25 persone a turno VILLAGE OFFCHIANO CHIANOEvento performativo e interattivo site specific| Parco delle tombe di Virgilio e di Leopardi – Salita della grotta 20, Napoli |SOLD OUTUna caccia al tesoro “dimenticato”: la nostra memoria. Monologhi in cuffia, per un viaggio particolare attraverso i segreti e le bellezze del Parco Vergiliano.Regia e drammaturgia di Ramona Tripodi.Produzione InBilico per Napoli 2500Info e prenotazioni: info@inbilicoproduzioni.it

18 luglio | ore 20.30VILLAGE OFFNEL CERCHIO DI NEAPOLIS| Cavea di Piazza Garibaldi |Creazione originale, body painting, danza e musica. Il cerchio come simbolo della memoria collettiva di Napoli e delle sue migrazioni. Luogo di inclusione, abbraccio, incontro. Progetto e regia di Gigi Di Luca, con Veronica Bottigliero (Weronique Art) Bodypainter, Marzouk Mejri canto, percussioni arabe, ney, Roberta Misticone voce recitante, Ivano Schiavi voce recitante, Compagnia Skaramakay danza, Ermina Sticchi coreografie, Allievi Scuola di Teatro La Bazzarra.Produzione Ethnos Club per Napoli 2500Info e prenotazioni: info@labazzarra.com

19 luglio | ore 21.00SUITEQUEEN BIDET| Sala Assoli – Vico Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli |Queen Bidet racconta una rivoluzione intima e politica: Maria Carolina, regina ambivalente, sfida la massa con il suo trono-bidet, simbolo di desiderio e libertà.Testi di Fabio Casano, regia di Gennaro Maresca, con Chiarastella Sorrentino.Produzione B.E.A.T. Teatro per Napoli 2500Info e prenotazioni: beatteatro@gmail.com

19 e 20 luglio | ore 21.00VILLAGE OFF‘A FERROVIA| Cavea di Piazza Garibaldi |Performance teatrale e musicale nata da un laboratorio partecipato con le ragazze e i ragazzi del territorio. Un progetto corale, fatto di storie vere e immaginari condivisi, che dà voce a una comunità in cammino. Atto performativo partecipato coi ragazzi e le ragazze del territorio, regia di Maria Benoni, musiche di Luca Marcia.Produzione Associazione Gomitoli per Napoli 2500Info e prenotazioni: f.ouazri@coopdedalus.org

19 e 20 luglio | ore 19.00SUITETHAT DAY| Sala Assoli – Vico Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli |

Il progetto nato a Zdar al Festival internazionale Korespondance, nella Repubblica Ceca, narra di una coppia di amanti che ritornano da un passato per rivivere la loro storia d’amore. Ideazione, regia, drammaturgia ed interpreti Chiara Alborino e Fabrizio Varriale. Testi drammaturgici di Giuseppe Pompameo, Enrico Manzo. Sonorità e canto dal vivo Eleonora Ricciardi. Voice over Kalina Georgieva, Fabrizio Varriale. Disegno Luci Libero de Martino, Ciro Di Matteo.Produzione Akerusia Danza direzione artistica e coordinamento di Elena D’Aguanno per Napoli 2500 Info e prenotazioni: akerusia@libero.it o al numero 393 689 9719

20 luglio | ore 11.00SUITEGUARATTELLE: UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA

| Sette Cafè, presso Pio Monte della Misericordia – Via dei Tribunali 253, Napoli |“Pulcinella 500 anni portati bene!” è lo spettacolo di burattini di e con Salvatore Gatto, custode di una delle più antiche tradizioni popolari napoletane. Tra le strade e le corti, accompagnati da musica dal vivo, le Guarattelle prendono vita in un’esperienza inclusiva e coinvolgente pensata per il Fringe. Con Tullio Gatto (chitarra e voce), Arcangelo Michele Caso (viola), Peppe De Rosa (chitarra).Produzione Bereshit per Napoli 2500Info e prenotazioni: bereshithinks@gmail.com

20 luglio | ore 20.30SUITEJANARA: LO CUNTO DE LU MALEVIENTO| Real Albergo dei Poveri – Piazza Carlo III 1, Napoli |Drammaturgia e regia di Antonio Basile, protagonista Gaia Napoletano. Musiche Placido Frisone. Luci e assistente regia Gianluca De Meo. Costumi Francesca Puglia. Una donna racconta un lutto. In cui c’è molto di tutte le donne.Produzione Assoli per Napoli 2500Info e prenotazioni: antbasile92@gmail.com

23 luglio | ore 21.00SUITEL’UOMO PIÙ CRUDELERITORNO A NAPOLI DI VLAD TEPES, DETTO DRACULA| Real Albergo dei Poveri – Piazza Carlo III 1, Napoli |Versione site-specific de “L’uomo più crudele di Gian Maria Cervo”. Un nuovo adattamento drammaturgico, inserendo nella narrazione il ritorno a Napoli di Vlad Tepes detto Dracula. Di Gian Maria Cervo, Sara Sole Notarbartolo con Matteo Bertolotti, Renato Bisogni, Milena Pugliese, Fabio Rossi, Orazio Rotolo Schifone. Musiche originali e installazione sonora di Giulio Casa.Produzione Taverna Est per Napoli 2500Info e prenotazioni: tavernaest@yahoo.it o al numero 351 803 7957

24 luglio | ore 20.00EXTRA FRINGESIRENE| Monte Echia – Via Santa Lucia 128, Napoli – Ingresso ascensore |Spettacolo di restituzione pubblica del laboratorio di creazione per la comunità (14-21 luglio).SIRENE è un progetto di ricerca coreografica di comunità di Luna Cenere ispirato alla figura mitologica della Sirena e di Partenope, pensato e dedicato alla città di Napoli. Assistente e performer Ilaria Quaglia, musiche Renato Grieco, direzione tecnica Mattia Santangelo, grafica immagine Giovanni Frasconi, project manager Fulvia Orifici.Produzione esecutiva Associazione Culturale Zebra – Progetto inedito per Napoli 2500 Info e prenotazioni: Fulvia Orifici orifici.fulvia@gmail.com; +39 328 7081518https://www.lunacenere.com/open-call-sirene-progetto-di-ricerca-coreografica-napoli-fringe-festival/

24 luglio | ore 20.00VILLAGE OFFDANCE INVASION per Napoli 2500| Real Albergo dei Poveri – Piazza Carlo III 1, Napoli |Immersiva, itinerante site specific: la tradizione popolare in chiave contemporanea e partecipativa, in spazi pubblici e paesaggi urbani. Idea di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut. Performer Faustino Blanchut, Patrick Kloss, Marianna Moccia, Jules Rozenwajn, Natalia Vallebona. Arrangiamento musicale Tiziano Scali. Setting scenico e costumi Natalia Vallebona. Supervisione costumi Daniela De Blasio.Partenaires: Up-Circus & Performing Arts, LOBO Festival,Produzione Teatro della Tosse e Poetic Punkers per Napoli 2500Info: www.teatrodellatosse.it

25 luglio | ore 20.30EXTRA FRINGE IL CORPO DI NAPOLI| Real Albergo dei Poveri – Piazza Carlo III 1, Napoli | Dal welfare culturale alla performance.Residenze e laboratori, performance sul tema del corpo.

Simbolo identitario, come la statua del Nilo (‘Corpo di Napoli’), strumento di connessione tra passato e futuro, tra innovazione e tradizione, spazio di dialogo, inclusione, condivisione, rigenerazione sociale. Ideazione e cura Gabriella Stazio.

Produzione Movimento Danza per Napoli 2500Info e prenotazioni: info@movimentodanza.org, promozione@movimentodanza.org oppure al numero 081 578 0542, WhatsApp al 335 844 2967

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

