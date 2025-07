Napoli, fuga di gas ed esplosione: un ferito a Torre del Greco – Video

(Adnkronos) –

Fuga di gas ed esplosione a Torre del Greco, in provincia di Napoli: un uomo è rimasto ferito e si scava tra le macerie per escludere dispersi. Secondo quanto si apprende, l’esplosione di una bombola di gas avrebbe causato il cedimento dell’ala di un edificio in largo Benigno.

Un 64enne, estratto dalle macerie dai vigili del fuoco, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torre del Greco. Non è in pericolo di vita. Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 12.45 e sono in corso le ricerche per escludere la presenza di altre persone coinvolte e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. In corso gli accertamenti sulle cause dell’esplosione.