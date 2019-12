Napoli, futuro incerto per Callejon: gli azzurri vogliono un ex obiettivo di Milan e Inter

La rivoluzione in casa ​Napoli interesserà il mercato di gennaio, primo salvagente​ per la costruzione di una squadra sulla base delle idee del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, chiamato a una straordinaria riorganizzazione della rosa dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Uno degli indiziati a lasciare la Serie A è José Callejon, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Senza accordo per il rinnovo, l’esterno spagnolo saluterà e cercherà una nuova destinazione. Occhio alla Cina, dove l’ex… continua a leggere sul sito di riferimento