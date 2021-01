Napoli, Gattuso e le dimissioni: “Se mi girano me ne vado ad allenare in Kuwait…”

Il tecnico dopo le polemiche dei giorni scorsi: “Mi chiedono sempre se mi dimetto. Ma perché devo farlo? Lavorerò al Napoli fin quando me lo consentiranno. Se poi al presidente De Laurentiis non va bene, sono un dipendente e mi manda via”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, Gattuso e le dimissioni: “Se mi girano me ne vado ad allenare in Kuwait…” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento