Napoli, Gattuso: “La Juve ti fa venire il mal di testa. Sarri tra i migliori al mondo, c’è stima”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Giornata di vigilia, e che vigilia, per il Napoli. Domani sera, al San Paolo, arriverà la Juve degli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, con la squadra allenata da Gennaro Gattuso che cercherà lo sgambetto. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa, riportate da Tuttomercatoweb.com Cosa rappresenta Napoli-Juve? “Tanto, dare continuità alla gara con la Lazio…. continua a leggere sul sito di riferimento