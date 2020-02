Napoli, Gattuso prepara tre esclusioni importanti: il mister non guarderà in faccia nessuno!

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! ​Il ​Napoli, contro il Lecce, ha l’opportunità di rientrare prepotentemente in corsa anche per la zona Champions League. Gli azzurri, in caso di vittoria, si porterebbero a 6 punti dalla Roma, ora quarta in classifica insieme all’Atalanta (i bergamaschi affronteranno in trasferta la Fiorentina, ndr). Distanza importante, ma non eccessiva considerando le tante partite… continua a leggere sul sito di riferimento