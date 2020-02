​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Gennaro Gattuso, allenatore del ​Napoli, al termine della gara vinta dagli azzurri per 2-4 a Marassi contro la Sampdoria, a sorpresa, non si è presentato un mixed zone per la consueta conferenza stampa del post match. Il coach calabrese, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino nello spazio riservato allo sport, ha trovato una brutta sorpresa…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, Gattuso salta la conferenza post partita: rivelato il motivo dell’assenza del tecnico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento