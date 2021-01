Napoli, Gattuso si aggrappa a Lozano per ripartire

Il messicano, già a quota 10 gol, sempre più basilare per gli azzurri, per rilanciarsi in campionato già da Verona e cancellare la delusione della Supercoppa con la Juve

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, Gattuso si aggrappa a Lozano per ripartire proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento