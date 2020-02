​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Clamoroso ko del Napoli, sconfitto al San Paolo 3-2 dal Lecce. Queste le parole di Gennaro Gattuso, a Sky Sport, riportate da Tuttomercatoweb.com. “I gol si possono sbagliare, poi dopo squadra fragile. Oggi eravamo sempre in tre contro Lapadula e lui la metteva giù e faceva salire il Lecce. In questo momento, anche se non fai gol, deve finire 0-0 invece non riusciamo…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, Gattuso: “Siamo stati troppo passivi. Perchè Giua non è andato al VAR?” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento