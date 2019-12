Napoli, Gattuso vuole Torreira: Giuntoli propone prestito con obbligo all’Arsenal

​Il ​Napoli chiude l’anno nel migliore dei modi, gli azzurri tornano a vincere in campionato dopo più di 2 mesi. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Parma arriva il primo successo per il nuovo tecnico del club Rino Gattuso: i partenopei battono il Sassuolo e si regalano una vittoria che farà sicuramente morale. Il mercato di riparazione è però alle porte e i dirigenti del club stanno già lavorando per provare ad assecondare i desideri del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato… continua a leggere sul sito di riferimento