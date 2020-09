Napoli-Genoa 6-0: doppietta di Lozano, si fa male Insigne

Tutto facile per la squadra di Gattuso a segno con Lozano (doppietta), Zielinski. Mertens, Elmas e Politano. Ansia per Insigne, uscito dopo pochi minuti per un fastidio muscolare

L’articolo Napoli-Genoa 6-0: doppietta di Lozano, si fa male Insigne proviene da Notiziedi.

