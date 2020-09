Napoli-Genoa, arriva l’esito dei tamponi dei calciatori azzurri: il tweet

Il Napoli, alla vigilia del match contro il Genoa, ha reso noti i risultati dei test anti Covid dei propri tesserati. Con un post, apparso sul profilo Twitter ufficiale della società, è stato comunicato che gli esami dei calciatori hanno dato esito negativo.

“Dopo i tamponi effettuati nella giornata ieri, tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al Covid-19”.

Napoli Genoa, Perin salta il match

La positività di Mattia Perin al Coronavirus ha sconvolto la vigilia di Napoli Genoa e la programmazione della squadra ospite. Raffaele Auriemma, noto giornalista campano, ha affrontato la questione sui social rivelando alcuni dettagli.

“Mattia Perin è a casa sua ed è sfebbrato dopo la positività al Covid. In questo momento tutto il Genoa è in isolamento presso l’hotel nei dintorni dell’aeroporto di Genova, sede fissa dei ritiri pregara. Dopo la mezzanotte tutto il team sarà sottoposto all’ultimo tampone prima della partenza per Napoli, prevista domani mattina. Si imbarcheranno sul volo diretto a Capodichino solo i “negativi” al tampone e va ricordato che il numero minimo di calciatori da inserire nella lista dell’arbitro è di 13″.

La positività al Covid di Mattia Perin ha determinato una variazione nei piani del Genoa. Il club ligure, infatti, ha deciso di rinviare la partenza, in vista del nuovo giro di tamponi. La prassi del caso è stata già messa in atto, e i calciatori si stanno sottoponendo ai test. L’orario della partenza per Napoli era stato fissato per le 15. Tabella di marcia che, inevitabilmente, ha avuto variazioni.

In ogni caso, Marchetti difenderà la porta del Genoa al posto di Perin. Lo ha annunciato lo stesso Maran, allenatore del grifone.

