Napoli-Genoa, debutto per i mille invitati al San Paolo

Il San Paolo è pronto a riabbracciare per la prima volta un po’ di tifosi, pochissimi, dopo l’assenza obbligata dall’emergenza sanitaria. Domenica saranno ammessi in mille: dopo l’apertura del precedente weekend in alcune regioni – tipo l’Emilia con il Tardini, ad esempio -, anche la Campania aprirà le porte. Il club azzurro, però, non metterà in vendita i mille biglietti: saranno destinati ad altrettanti ospiti. E dunque al San Paolo, almeno per il momento, si entrerà a inviti.

