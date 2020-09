Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie il 4-2-3-1 con Osimhen

Oggi alle 18.00 il Napoli di Rino Gattuso giocherà la sua seconda partita in questo campionato di Serie A contro il Genoa di Maran. La gara si svolgerà allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, ricordiamo posticipata per l’emergenza Virus in casa grifone. Prima la positività di Perin e poi quella di Schone hanno costretto il rinvio della gara dalle 15 alle 18. Di seguito le formazioni ufficiali delle due compagini.

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Genoa: (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro.

LA SITUAZIONE CHE HA COSTRETTO IL POSTICIPO

Come detto poc’anzi, il rinvio della gara dalle 15 alle 18 è stato costretto dalla positività di Mattia Perin prima e Lasse Schone dopo. Il Genoa infatti ha ricevuto stamattina i risultati dell’ultimo tampone effettuato, dopo aver rinvenuto la positività del portiere Mattia Perin al coronavirus. La gara contro il Napoli è stata rimandata alle 18:00 per poter partire in mattinata. I risultati sono giunti: tutti i calciatori sono negativi tranne appunto Schone. Il centrocampista danese ha anche lui il COVID-19, quindi è stato isolato, mentre il resto della squadra è partita per Napoli.

Il portiere del Genoa Mattia Perin dopo la notizia della positività al Virus è intervenuto sul proprio profilo Instagram: “Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!”.

