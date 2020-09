Napoli – Genoa: le probabili formazioni

Napoli – Genoa : Rispetto a Parma in porta ci sarà Meret. La linea a quattro difensiva potrebbe anche essere confermata in blocco: Di Lorenzo a destra, Manolas e Koulibaly al centro, e poi Hysaj a sinistra in ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo, in regia: Lobotka e Demme, regolarmente alternati dopo la ripresa post lockdown, si giocano la posizione centrale, poi solide le posizioni di Fabian e Zielinski. La prima alternativa resta Elmas. Per quel che riguarda il tridente: l’idea al vaglio è dirottare Mertens a destra, così da cominciare a rodare la coesistenza tecnico-tattica tra Osimhen, Mertens e Insigne. Tra oggi e domani Gattuso deciderà se optare per la metamorfosi di Dries oppure se puntare su un esterno destro di ruolo (com’è accaduto con Lozano).

