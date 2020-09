Napoli-Genoa, San Paolo aperto a mille tifosi! Ok dalla Regione, entro domani l’ufficialità

Napoli-Genoa ufficialmente si disputerà con la presenza di mille tifosi. In base a quanto riferisce ilmattino.it, infatti, la direzione della Regione Campania ha deciso di condividere il percorso di apertura degli stadi fino al 25% della capienza dell’impianto. Ovviamente, per chi avrà la possibilità di assistere alla sfida, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa decisiva in merito, alla quale ha partecipato Vincenzo De Luca e il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonaviticola. Entrambi hanno dato assenso allo stadio del percorso per la riapertura. Tra stasera e domani si darà il via libera per cominciare da Napoli-Genoa.