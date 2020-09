Napoli-Genoa, variazione dell’orario del match – SKY

Napoli-Genoa si sarebbe dovuta giocare domani 27 settembre alle 15.00, la partita però ha subito una variazione di orario.

Napoli-Genoa, cambia l’orario del match

Domani il Genoa scenderà allo stadio San Paolo per sfidare il Napoli, il match sarà valido per la seconda giornata di Serie A. La sfida si sarebbe dovuta giocare alle 15.00, ma stando a quanto riportato da Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, si disputerà alle ore 18.00.

Il motivo? Vista la positività al Covid-19 di Mattia Perin, è stato necessario rinviare l’orario di partenza per la città campana e svolgere, come di consueto, i tamponi a tappetto per tutti. Questo ha comportato un ritardo sulla tabella di marcia e quindi lo slittamento dell’orario della partita.

