Napoli, Ghoulam dirà addio a gennaio: l’algerino ritorna in Francia

​Potrebbe essere al capolinea l’avventura di Faouzi Ghoulam con il ​Napoli. Il terzino sinistro, falcidiato da problemi fisici negli ultimi anni, ormai sembra fuori dal progetto tecnico partenopeo. Non disponibile nelle ultime settimane per alcuni fastidi muscolari, l’algerino piace a diversi club francesi. In un summit di mercato tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il tecnico Gennaro Gattuso, quest’ultimo ha chiesto un regista e un laterale… continua a leggere sul sito di riferimento