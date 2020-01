Napoli, Giuntoli non molla un vecchio pallino di mercato: la trattativa dipenderà però dalle uscite

​Il ​Napoli vuole dimenticare alla svelta l’ultima parte del 2019, caratterizzata da un andamento in campionato nettamente sotto alle aspettative. Nel 2020 gli azzurri vogliono tornare a essere protagonisti sia in campionato, dove ora si trovano all’ottava posizione, che in Champions, dove sono ancora in gioco, ma se la dovranno vedere agli ottavi con il Barcellona, favorito per la vittoria finale. La dirigenza partenopea è intenzionata a regalare innesti di qualità al nuovo tecnico Rino… continua a leggere sul sito di riferimento