Il Napoli, tramite il proprio account social Twitter ha postato un video di auguri per celebrare il Natale e augurare buone feste a tutti i tifosi azzurri, scrivendo “Certe passioni non vanno mai in ferie”. In allegato il video.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Napoli, il video di auguri per i tifosi

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1342067347864121344″]

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Napoli, gli auguri della società: “Certe passioni non vanno mai in ferie” – VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento