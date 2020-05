Napoli, grana Lozano: il decreto crescita può bloccare la sua cessione

La prossima sessione di mercato del Napoli rappresenterà un vero punto di svolta nel percorso di Aurelio De Laurentiis al comando del club. Avrà inizio un nuovo ciclo che non vedrà più molti dei protagonisti degli anni ruggenti con Maurizio Sarri e della prima parte d’avventura con Carlo Ancelotti. Presente e futuro, ora, si chiamano Gennaro Gattuso. Per il tecnico sono già arrivati alcuni innesti nello scorso gennaio, ma non saranno di certo le ultime operazioni portate a termine da Cristiano… continua a leggere sul sito di riferimento