Napoli-Granada 2-1, Fabian Ruiz riporta avanti gli azzurri – VIDEO

Il Napoli torna in partita contro il Granada, va in vantaggio (per questa sera) 2-1 con un gol di Fabian Ruiz e ci prova adesso a scalare la montagna spagnola.

Napoli-Granada 2-1, gol di Fabian Ruiz

Bell’azione personale dello spagnolo che si ritrova davanti la porta e dopo esser rientrato sul piede preferito segna la rete del 2-1, quella della speranza. Agli azzurri servono altri due gol per passare il turno. Intanto ecco il video del gol dello spagnolo agli spagnoli! Napoli 2, Granada 1.

