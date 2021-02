L’Atalanta ha battuto il Napoli per 4-2 nella scorsa gara di campionato che si è disputata domenica scorsa al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli uomini di Gattuso sono parsi molto in difficoltà a causa dei ritmi intensi dell’Atalanta e delle giocate tra le linee di Luis Muriel, vera spina nel fianco della difesa azzurra. Quanto ai partenopei però le assenze si facevano sentire: mancavano Ospina, Hysaj, Demme, Manolas, Petagna, Lozano e Dries Mertens. Ora il Napoli sarà atteso domani da un’altra gara importante, la partita di ritorno contro gli spagnoli del Granada in Europa League, persa la settimana scorsa per 2-0. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in streaming questo giovedì.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL CALCIO NAPOLI

Napoli-Granada, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

(Getty Images)

Napoli-Granada sarà trasmessa da Sky, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione in via esclusiva dell’Europa League. Il match sarà visibile dalle ore 18.55 del 25 febbraio 2021 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. In streaming invece basterà scaricare l’app di Sky Go per guardare la partita con smartphone e tablet. Stesso discorso per Now Tv, piattaforma streaming che necessità di abbonamento mensile. Ci sarà anche a disposizione dei tifosi una diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Napoli-Granada, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento