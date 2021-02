Napoli-Granada, gli spagnoli si allenano al Maradona in vista della sfida di domani sera| VIDEO

Alle 18.55 della giornata di domani, al Maradona si affronteranno Napoli e Granada. Il risultato dell’andata vede in vantaggio gli spagnoli che oggi si sono allenati sul campo degli azzurri.

Napoli-Granada, gli spagnoli si allenano al Maradona in vista della sfida di domani sera

“Primo contatto con il Diego Armando Maradona” questo quanto scritto dal Granada su Twitter. Una sfida quella di domani complicata per entrambe le squadre; così come il Napoli anche la squadra di Martinez è penalizzata dalle numerose assenze.

Gli azzurri dovranno superarsi per cercare di agguantare la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Mentre gli spagnoli cercheranno di difendere il risultato che per adesso li vede in vantaggio di 2 goal.

