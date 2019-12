Napoli, i 5 punti fermi da cui bisogna ripartire la prossima stagione

Una stagione da dimenticare, finora, per il Napoli. Doveva essere l’anno giusto per lottare ancora una volta per lo scudetto e cercare di vincerlo, ma Carlo Ancelotti ha fallito ed è stato esonerato. La squadra naviga al settimo posto e non vince da oltre due mesi in campionato. Ora c’è Gennaro Gattuso sulla panchina, alla ricerca di una svolta. Ma, se nel presente bisogna salvare questa annata, la società può pensare anche al futuro e alla mini rivoluzione che in estate, molto probabilmente,… continua a leggere sul sito di riferimento