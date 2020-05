Napoli, i tre motivi per cui Lorenzo Insigne deve essere confermato in azzurro

Il rapporto di Lorenzo Insigne con la piazza napoletana non è stato sempre idilliaco. La tifoseria azzurra sa spesso essere il dodicesimo uomo in campo, ma a volte non è generosa soprattutto con i suoi figli. Il motivo? Spesso pretende più di quanto possano effettivamente dare. Insigne è stato anche fischiato dallo stadio San Paolo. Stessa sorte era toccata, prima di lui, all’ultimo capitano del Napoli: Paolo Cannavaro. SSC Napoli v Torino FC – Serie A Non sempre Lorenzo Insigne è riuscito a… continua a leggere sul sito di riferimento