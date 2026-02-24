Napoli, il 12 marzo il Ministro Daniela Santanchè inaugura la BMT 2026

Attesa per la 29esima edizione della principale borsa turistica organizzata nel Sud Italia. Sport ancora protagonista nei programmi del turismo italiano: dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’attenzione degli operatori si sposta sull’America’s Cup 2027 di Napoli. In fiera focus sulle nuove tendenze del turismo e sull’Intelligenza Artificiale con BMT – Innovation Arena

Napoli – Giovedì, 12 marzo 2026, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, inaugurerà la 29.ma edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, il 12/13/14 marzo 2026.

Al taglio del nastro della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno presenti il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; il Consigliere del Ministro del Turismo per i rapporti istituzionali, Gianluca Caramanna; il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Attesa anche la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico e dell’assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio.

“Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo delle 29 edizioni – afferma Angioletto de Negri, ideatore e organizzatore della BMT – in un momento così dinamico per il comparto turistico. La fiera non è solo una vetrina per l’Italia e il Mezzogiorno, ma si conferma una piattaforma strategica capace di anticipare i trend, come dimostra il forte interesse per il segmento Luxury Destination, il focus sulla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale e lo sguardo già rivolto al grande appuntamento dell’America’s Cup 2027. Pertanto – conclude de Negri – BMT 2026 si configura come il marketplace ideale per connettere l’economia reale ai nuovi turismi sostenibili ed esperienziali“.

LA MANIFESTAZIONE

Giunta alla sua 29.ma edizione, la BMT si conferma appuntamento di primaria importanza per promuovere il territorio, presentare nuovi prodotti/servizi, analizzare la concorrenza e fare networking.

Una piattaforma di incontro, scambio e crescita dove produttori, fornitori, distributori, buyers, startup e innovatori si ritrovano per creare connessioni, far circolare idee e aprire nuove strade al business creando momenti decisivi per la crescita della manifattura a sostegno dell’economia reale.

BMT metterà tutta l’Italia in vetrina con un focus particolare sulle regioni del Mezzogiorno e nello stesso tempo, come da tradizione, accenderà le luci sull’offerta turistica destinata agli italiani che viaggiano grazie alla presenza dei principali tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere e poi compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e del vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo.

WORKSHOP

Confermati i quattro workshop di prodotto dedicati all’Incoming, Terme & Benessere e Vacanza Attiva, Incentive & Congressi e al Turismo Sociale che apriranno le porte dell’offerta italiana ai numerosi buyers stranieri in arrivo da tutto il mondo.

L’ampia offerta turistica italiana dovrà rispondere a una domanda sostenuta che quest’anno evidenzia anche una forte crescita nel segmento Benessere & Activity.

Dai mercati dell’Europa e degli USA sono giunte numerose richieste per incontrare l’offerta italiana specializzata in questo ambito, con particolare attenzione alla programmazione estiva. Si conferma infatti, anno dopo anno, un orientamento sempre più marcato verso le destinazioni di montagna estiva, ideali per trekking, attività sportive outdoor e momenti di relax in contesti naturali e climaticamente più freschi.

Anche il segmento Leisure sta registrando un interesse significativo: le agende degli appuntamenti si stanno sviluppando proprio in queste ore, con un riscontro molto positivo ed è annunciato l’arrivo di importanti delegazioni di buyers sia dagli Stati Uniti che dall’Europa e dal Regno Unito.

Per quanto riguarda il comparto MICE, in fiera saranno presenti aziende di primaria importanza, tra cui Bayer, Barilla, Lovable, Sperlari, CPE Italia, Dulevo International, Binda Italia, Seda Group, Newton, oltre ad altre realtà di rilievo nel settore del business travel e degli eventi corporate.

ITALIA MAGIC MOMENT

L’alta richiesta di partecipazione ai workshop conferma il trend positivo di interesse per l’Italia, toccato con mano in questi giorni con l’enorme successo di partecipazione del pubblico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Come sottolineano i dati diffusi recentemente dal Ministero del Turismo, l’inizio del 2026 mostra un interessante incremento di arrivi (4,28% a gennaio) e presenze (+6,07) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno con la conferma delle previsioni di crescita per il 2026 dopo aver vissuto un nuovo anno da record che, stando alle analisi e alle proiezioni stimate dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, vedrà un totale complessivo per il 2025 di oltre 479 milioni di presenze totali, in aumento del +3% sul 2024.

NAPOLI & CAMPANIA LUXURY DESTINATION

Il rinnovato interesse dei principali brand dell’ospitalità turistica di alta fascia ha convinto Progecta a riproporre in BMT l’area NAPOLI & CAMPANIA LUXURY DESTINATION dedicata all’offerta dell’ospitalità di lusso nella regione.

Uno spazio dove l’offerta già presente sul territorio e quella che da qui a breve ne aumenterà la capacità ricettiva, potranno incontrare i buyers esteri e stringere gli accordi che consentiranno i nuovi arrivi di turisti alto spendenti nei prossimi anni già a partire dai prossimi mesi, in occasione dell’America’s Cup.

AMERICA’S CUP E SPORT

Dopo quella olimpica di Milano-Cortina 2026, l’Italia si appresta a vivere un’altra grande avventura sportiva di interesse mondiale e proprio da BMT 2026 inizierà il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027 che vedrà le prime regate preliminari svolgersi in Sardegna a partire dalle prossime settimane prima del Grande Evento conclusivo in programma nelle acque del Golfo di Napoli nell’estate del 2027.

La borsa partenopea aprirà le porte agli operatori che lavoreranno nei mesi successivi per accogliere il flusso di turisti in arrivo a Napoli e nel sud Italia per seguire la più importante e storica regata nel panorama velistico mondiale.

Per l’America’s Cup 2027 è atteso l’arrivo di decine di migliaia di persone da tutto il mondo e BMT rappresenterà il marketplace ideale per raccogliere questo interesse e raccontare tutte le iniziative in cantiere per gli ospiti sia sul piano delle sistemazioni logistiche che per quanto riguarda il ricco calendario di avvenimenti a carattere culturale, enogastronomico e musicale in fase di allestimento da parte delle Istituzioni nazionali e locali.

NON SOLO MARE, ECCO I NUOVI TURISMI

Nel corso della BMT verranno esplorate le principali tendenze di viaggio che oggi lasciano spazio ad un turismo emergente e una domanda diversa orientata a nuove forme di viaggio legate al turismo sportivo piuttosto che al cineturismo, al turismo rigenerativo, esperienziale o delle radici e anche all’open air e al glamping. In ogni caso si tratta di un turismo sostenibile, dove ogni scelta di viaggio diventa consapevole e rispettosa dei luoghi.

DA BMT UNO SGUARDO SUL MONDO

Importante e significativa anche la presenza in fiera di Enti e Uffici Internazionali del Turismo con conferme e grandi ritorni a Napoli di destinazioni sempre più richieste dal mercato italiano. Fra le conferme, la BMT vedrà fra gli stand la presenza di Malta e della Tunisia, il ritorno della Grecia e di Antigua & Barbuda e poi ancora la Thailandia, il Brasile, Cuba, dell’Isola di Barbados, della Colombia e ancora di destinazioni particolarmente amate dagli italiani come la Slovenia e la Croazia e poi l’Oman, il Qatar e la novità della Cina con un grande stand e numerosi tour operator tra cui la compagnia di bandiera Air China.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL FUTURO DEL TURISMO

Fra le novità più importanti del 2026, la creazione di un’arena che ospiterà il format BMT INNOVATION, uno spazio per raccontare la rivoluzione digitale in atto anche nel turismo.

La tecnologia diventa sempre di più compagna di viaggio. L’intelligenza artificiale, attraverso dati e strumenti digitali, aiuta il viaggiatore a creare esperienze sempre più personalizzate, immersive e sorprendenti. Ma oggi sta diventando strumento imprescindibile anche nella realizzazione dell’hardware turistico e necessita quindi sempre più di un’adeguata formazione per gli addetti ai lavori.

Il focus di BMT 2026 sarà per questo dedicato all’applicazione dei nuovi sistemi generati dall’intelligenza artificiale nella creazione del prodotto turistico e nella sia commercializzazione.

I corsi di formazione animeranno la BMT INNOVATION ARENA e saranno affidati a due delle principali aziende specializzate in servizi digitali: Zucchetti, che si dedicherà alle imprese del settore ricettivo e Accenture che invece “formerà” aziende ed operatori del travel con corsi gratuiti in entrambi i casi.

L’appuntamento con BMT2026 è alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 12 a sabato 14 marzo 2026.