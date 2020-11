Napoli, il calendario fino a Natale. Ci sono Roma, Inter e Lazio: i dettagli

Il calendario della Serie A sarà complesso per tutte le 20 squadre del campionato, che dovranno affrontare molti impegni ravvicinati come in occasione del post lockdown. Una piccola mini serie di 7-8 partite in cui si deciderà molto del girone d’andata. Inizia il vero tour de force. Il calendario del Napoli non è tra i più semplici, con partite importanti ravvicinate anche in Europa League. Servirà una buona dose di fortuna unita ad una forma sempre smagliante per arrivare competitivi all’anno nuovo.

Il calendario del Napoli fino a Natale: Milan, Lazio, Inter e Roma

Il Napoli sarà impegnato nel giro di un mese in una serie di gare importantissime per il prosieguo della stagione sportiva. A partire da stasera, quando ci sarà la sfida contro il Milan, avranno luogo diverse gare di rilievo. Spiccano le gare con Roma, Real Sociedad, Inter e Lazio (di fila, come Milan e Roma). Appuntamenti a cui il Napoli dovrà farsi trovare pronto se vorrà mantenere alte le ambizioni in entrambe le competizioni a cui partecipa.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

Domenica 22/11, ore 20.45: Napoli-Milan

Giovedì 26/11, ore 21: Napoli-Rijeka (Europa League)

Domenica 29/11, ore 20.45: Napoli-Roma

Giovedì 03/12, ore 21: AZ Alkmaar-Napoli (Europa League)

Domenica 06/12, ore 18: Crotone-Napoli

Giovedì 10/12, ore 18.55: Napoli-Real Sociedad (Europa League)

Domenica 13/12, ore 15: Napoli-Sampdoria

Mercoledì 16/12, ore 20.45: Inter-Napoli

Domenica 20/12, ore 20.45: Lazio-Napoli

Mercoledì 23/12, ore 20.45: Napoli-Torino

