Napoli è in quarantena, il calcio è fermo: giorni di riflessioni sul futuro anche per mister Gennaro Gattuso. L’allenatore azzurro – scrive Tuttosport – è molto preoccupato e, avvertendo la difficoltà sociale del momento, ha voluto lanciare un appello attraverso i canali social del club partenopeo. Il tecnico è in contatto quotidiano sia con lo staff che con i calciatori. Proprio i calciatori, infatti, hanno ricevuto i “compiti a casa”: il Napoli ha provveduto a fornire un tapis roulant a chi ne fosse sprovvisto.

Napoli, l’appello di Gattuso

“Ciao a tutti, sono mister Gattuso. Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi napoletani e a quelli del calcio mondiale. So che stiamo attraversando un momento difficile, vi chiedo di restare a casa perchè è fondamentale. Ci sono i nostri dottori, i nostri infermieri che stanno facendo un grande lavoro. Mi dispiace per le persone che ci hanno lasciato. per questo dobbiamo restare a casa. So che è difficile, ma bisogna fare uno sforzo insieme”. Guarda qui il video!

The post Napoli, il momento di difficoltà sociale preoccupa Gattuso: l’iniziativa del mister appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento