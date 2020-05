Napoli, il nuovo obiettivo per la difesa arriva dalla Francia: concorrenza dall’Inghilterra

Il Napoli è pronto a fare sul serio e ad accelerare per Gabriel, difensore brasiliano classe ’97 che milita nel Lille. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club azzurro avrebbe già mosso i primi passi con l’agenzia che cura gli interessi del classe ’97che avrebbe già espresso il suo gradimento per l’esperienza in Campania. Chelsea FC v Lille OSC: Group H – UEFA Champions League Su Gabriel non manca la folta concorrenza, capitanata dall’Everton dell’ex azzurro Carlo Ancelotti. Come… continua a leggere sul sito di riferimento