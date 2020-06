Napoli, il Real Madrid offre due calciatori per Fabian Ruiz: arriva la risposta di Gattuso

Il rendimento di Fabian Ruiz è cresciuto in modo esponenziale con l’avvento sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso. Il centrocampista, con Ancelotti, aveva un po’ deluso. L’ex Betis Siviglia è seguito da alcuni tra i club più importanti del panorama internazionale. Secondo quanto riporta la testata giornalistica Mundo Deportivo, sul centrocampista non c’è solo il Real Madrid, ma anche il Barcellona. SSC Napoli v FC Barcelona – UEFA Champions League Round of 16: First Leg Secondo quanto… continua a leggere sul sito di riferimento