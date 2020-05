Napoli, il report allenamento: lavoro di scarico e circuito di esercitazioni

Seduta di allenamento per il Napoli, nel rispetto delle norme previste, al Training Center. La squadra, sul campo 1, ha svolto lavoro di scarico a gruppi su un circuito sviluppato attraverso stazioni tecniche e fisiche. Questo il gruppo che ha vinto il circuito di esercitazioni: Ospina, Maksimovic, Lobotka e Mertens.

Napoli al lavoro in vista della ripresa: il report allenamento

Notizia di oggi il cambio di procuratore effettuato da Lorenzo Insigne: fuori Raiola, dentro Pisacane. Cambio che ha portato serenità nei tifosi azzurri, dato che potrebbe essere un chiaro segnale di permanenza all’ombra del Vesuvio del capitano. Uniti da un buon rapporto di amicizia, i due si sono sentiti all’indomani dell’addio a Raiola ma si è trattato ai tempi di una pura chiamata per aggiornarsi sulla situazione.

Successivamente, il rapporto si è consolidato e Pisacane curerà il rinnovo di Insigne con il Napoli. I dialoghi sono già cominciati nei giorni scorsi con la società: “Insigne non ha fretta come per altre pedine della squadra di Gattuso, il capitano ha ancora due anni di contratto con un ingaggio importante (circa 5 milioni a stagione), tra i più alti della squadra, ma il Napoli vuole puntare forte sul suo capitano ed è pronto a presentargli un piano di rinnovo, valutando insieme col calciatore quale sia la strada migliore per il futuro“.

