Napoli, il report del settimo giorno di allenamenti: domani giornata libera

Allenamenti | Il Napoli si allena a Castel Volturno, ecco il report della seduta individuale facoltativa di oggi:

Settimo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La sessione si è sviluppata in due fasi. In avvio lavoro di forza, di seguito esercitazioni tecniche individuali. Dopo la settimana di ripresa individuale facoltativa, domani la squadra riposerà.

In un video diffuso sui social dal club azzurro si è visto anche Kevin Malcuit, tornato ad allenarsi dopo il lungo infortunio al crociato.

Napoli, proseguono gli allenamenti individuali

Oggi gli azzurri sono stati sorpresi da un blitz della Procura Federale, intento a verificare il rispetto delle condizioni degli allenamenti individuali. A riferirlo è stato Carlo Alvino, che ha scritto: “Ispettori della procura federale a Castel Volturno. Al termine dell’inaspettato blitz hanno potuto certificate solo l’assoluta correttezza di Gattuso e dei suoi ragazzi. Messi a disposizione e degli ispettori finanche i video dei giorni scorsi. Dopo la massima collaborazione e l’aver certificato il corretto comportamento del club. C’è da augurarsi che la solerzia degli ispettori adesso li porti a rendersi conto anche di quanto accaduto sui campi di allenamento di altri club”.

