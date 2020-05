Settimo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La sessione si è sviluppata in due fasi. In avvio lavoro di forza, di seguito esercitazioni tecniche individuali. Dopo la settimana di ripresa individuale facoltativa, domani la squadra riposerà.

