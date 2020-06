Il via libera da parte del governo è arrivato. Le squadre adesso possono tornare in campo prima in Coppa Italia e, poi, in campionato. Anche il Napoli sarà tra le prime squadre a scendere in campo tra il 12 ed il 13 giugno per la semifinale di ritorno contro l’Inter. Gara molto importante in chiave finale in quanto gli uomini di Gattuso hanno superato i nerazzurri nella gara di andata per 1-0 con rete di Fabian Ruiz. Il Napoli si è ritrovato, presso il centro tecnico, per una nuova seduta di allenamento. Di seguito il report.

IL REPORT DELL’ALLENAMENTO

E’ stato diramato pochissimi minuti fa sul sito ufficiale del Napoli il Report dell’allenamento di questo pomeriggio.

“Seduta mattutina, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Centro Tecnico.

La squadra ha svolto la sessione sui campi 2 e 3.

Prima fase dedicata al riscaldamento a secco.

Di seguito allenamento aerobico e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto”.

LE PAROLE DI GRAVINA SULL’ALGORITMO

Poco fa, Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Gravina ha chiarito la questione dell’algoritmo per la classifica della Serie A: “Mi dispiace che la parola algoritmo abbia dato l’idea di una sorta di pozione magica, che potesse stravolgere il merito sportivo. Invece, è semplicemente un procedimento sistematico di calcolo: è un metodo per arrivare a un prodotto che si chiama ponderazione delle classifiche. Io questo termine l’ho usato già diverso tempo fa, poi stranamente è stato ripreso dagli inglesi come ponderazione per le gare”.

The post Napoli, il report dell’allenamento: allenamento aerobico e possesso palla appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento